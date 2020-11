Tomasz Barański ma NOWĄ DZIEWCZYNĘ! To 20-letnia modelka i przyszła położna (FOTO)

kinga 32 min. temu zgłoś do moderacji 28 1 Odpowiedz

Jak miałam 20 lat to zakochiwałam sie w młodych chłopakach, rówieśnikach. I to było piekne. Pan w pewnym wieku podrywający mnie był co najwyżej kwitowany idiotycznym hi hi hi. Przerażają mnie młode dziewczyny. Ten brak jakiegoś wstydu.Przecież to doświadczeni faceciCzy to nie jest krępujące dla młodych dziewczyn.