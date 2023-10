Tomasz Dedek pojawił się na "Marszu Miliona Serc". Tak miażdżył rządzących na Twitterze: "Alfonsi z PiS-u..."

Do grona gwiazd, które w protestowały w niedzielne popołudnie dołączył również Tomasz Dedek , który zapisał się w zbiorowej pamięci widzów przede wszystkim jako Jędrula z serialu "Rodzina zastępcza". O aktorze zrobiło się ponownie głośno, kiedy założył profil na Twitterze (dziś "X"). 66-latek postanowił wykorzystać platformę społecznościową do komentowania bieżących spraw ze świata polityki . Dedek nie raz wyśmiewał się i krytykował polityków partii rządzącej, używając ostrych, czasem wulgarnych słów. Sporo kontrowersji wywołała jego wypowiedź na temat Łukasza Schreibera .

Tomasz Dedek nie boi się krytykować polityków PiS-u. Często robi to w sposób wulgarny

Medialna sprzeczka z Marianną Schreiber to tylko jedna z wielu sytuacji, w których Tomasz Dedek nie gryzł się w język, rozprawiając na temat polityków znad Wisły. W rozmowie z Plejadą aktor przyznał, że założył kilka lat temu Twittera, "bo się wk**wił" , a platforma ta jest "specyficzną formą komunikacji i daje możliwość osobistej ekspresji". W tym samym wywiadzie 66-latek wypowiedział się ostro na temat Prawa i Sprawiedliwości, przywołując swoje kontrowersyjne wpisy w mediach społecznościowych.

Nasze społeczeństwo zostało sprostytuowane przez alfonsów z PiS-u, o czym zresztą kiedyś napisałem na Twitterze. Ludzie zostali kupieni za 500 złotych i trzynastą jałmużnę , bo przecież nie można tego nazwać emeryturą. To jakiś marny dodatek, za który nie sposób przeżyć. To przykre. I o tym piszę na Twitterze - tłumaczył.

Myślę, że nie przekraczam żadnych granic. Gdybym zaczął pisać na poważnie, pewnie zamknęliby mnie w więzieniu. Dlatego staram się swoje wypowiedzi ubierać w formę satyry [...] Uważam, że, jak dotąd, niczego nie napisałem zbyt ostro. Co prawda moja żona ma do mnie pretensje, że nadużywam wulgaryzmów. I ma rację. Więc teraz staram się być bardziej taktowny i je wykropkowywać. Choć nie do końca o taktowność chodzi na Twitterze - podkreślał.