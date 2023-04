Tomasz Jakubiak z "MasterChefa Juniora" zdradził partnerkę i zaliczył WPADKĘ z kochanką! "Jest mega. Widocznie TAK MIAŁO BYĆ"

Ala 10 min. temu zgłoś do moderacji 18 0 Odpowiedz

Gdybym była jego byłą i usłyszała taką wypowiedź, to jako zdradzonej byłoby mi najzwyczajniej przykro i źle. Zdrada, to nie powód do dumy. Gdyby umiał się zachować, to nie odpowiadałby na takie pytania. Ale to trzeba być facetem, a nie chłopcem bawiącymi się w rodzinę.