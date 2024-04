Tomasz Kammel i Ida Nowakowska wystąpili OSTATNI raz na antenie TVP. Produkcja "The Voice" wylewnie ich pożegnała

Zmagania utalentowanych wokalnie małoletnich w 7. sezonie "The Voice Kids" właśnie dobiegły końca. Najlepszym dziecięcym głosem tego roku okrzyknięto 14-letnią Michelle Siwak, która dzielnie broniła honoru drużyny Nataszy Urbańskiej. Jak to często bywa w przypadku laureatów wszelkiej maści talent show, olbrzymi sukces dziewczynki nie do końca zaspokoił oczekiwania wybrednej publiczności.