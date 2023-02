Tomasz Kammel NAŚMIEWA SIĘ z programu, który prowadził Filip Chajzer: "Na pół gwizdka"

Tomasz Kammel niemalże od zawsze obecny jest w TVP, w której to ugruntował sobie już stabilną pozycję. Prezentera można oglądać między innymi w "Pytaniu na śniadanie", które prowadzi wraz z Izabelą Krzan. Dziennikarz przez kilka lat partnerował na wizji Marzenie Rogalskiej, aż do momentu, gdy ta postanowiła pożegnać się ze stacją. Wtedy to widzowie zastanawiali się, czy Tomasz również zdecyduje się na tak śmiały krok, jednakże jego przywiązanie do TVP było silniejsze, a Kammel wkrótce przedstawiony został nowej współprowadzącej, z którą do dziś tworzy energetyczny duet.