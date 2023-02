Jakie wykształcenie mają prowadzący śniadaniówek? Oto, co studiowali Maciej Kurzajewski, Paulina Krupińska i inni (ZDJĘCIA)

Quo Vadis 11 min. temu zgłoś do moderacji 12 0 Odpowiedz

To zabawne, że kiedyś studia dawały wiedzę, a teraz wystarczy pojawiać się na zajęciach by mieć wyższe wykształcenie. Niestety często spotykam się z brakiem elementarnej wiedzy ludzi, którzy zajmują stanowiska adekwatne do ukończonych kierunków. Czy zatem wtórny analfabetyzm na stałe zagościł w naszym kraju? Czy winą za ten stan powinnismy obarczyć wszechobecne media czy dostęp do nowinek technicznych? Wdał internet miał być naszym epicentrum szybkiej wiedzy, a w dobie globalizacji bezkresnych możliwości. Co zatem króluje w wyszukiwarce Google: co zrobić dziś na obiad, gdzie leży Włocławek, czy można polizać łokieć… 😔