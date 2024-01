Tomasz Kammel ogłosił swoją nieobecność w "Pytaniu na śniadanie". Wiadomo, co planuje (FOTO)

Według naszego informatora o posadę w "Pytaniu na śniadanie" nie powinien się martwić Tomasz Kammel , który na przestrzeni lat wyrobił sobie mocną pozycję w stacji. Mimo to w ostatnim wydaniu śniadaniówki u boku Izabelli Krzan pojawił się Robert Koszucki . Co się stało?

Tomasz Kammel znika z telewizji na trzy tygodnie

Tomasz Kammel nie martwi się o posadę w TVP. Ze stacją jest związany już od 1997 roku i jak sam przyznał, miał już do czynienia z różnymi władzami. Jego trzytygodniowa nieobecność jest spowodowana urlopem. Bez zmian na jego kanale na YouTube będą publikowane filmy dwa razy w tygodniu.

Dokąd by tu polecieć na wakacje? Ok, już wiem. Do zobaczenia w telewizji za trzy tygodnie. Kammel Czanel będzie regularnie w poniedziałek i środę - pisał Tomasz Kammel na InstaStories.