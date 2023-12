TYLKO NA PUDELKU: Co dalej z gwiazdami "Pytania na Śniadanie"? Wiemy, kto POŻEGNA SIĘ z programem: "Zbyt mocno kojarzą się z poprzednią ekipą"

Od czasu zmiany władzy w kraju sporo mówi się o sytuacji w Telewizji Polskiej i zachodzących tam zmianach, zwłaszcza tych personalnych. Choć w ostatnich tygodniach zdecydowanie najwięcej debatowano nad przyszłością "Wiadomości" i TVP Info, jednocześnie nie brakowało doniesień wskazujących na to, że rewolucja może dosięgnąć również gwiazdy programów popularnych rozrywkowych. Jakiś czas temu informowaliśmy Was, że Przemysław Babiarz ma pożegnać się z "Va Banque" i nie jest on jedynym prezenterem, który może rozstać się z prowadzonym na antenie Dwójki formatem.