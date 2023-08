Tomasz Kammel pochwalił się młodszym o 26 lat bratem. Podobni? (FOTO)

Gość 4 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Fajnie, ze Tomasz ma kontakt z bratem i ojcem. Ja nie potrafię wznieść się ponad traumę z dzieciństwa i poznać przyrodniego brata. Mój ojciec porzucił rodzinę, kiedy miałam 13 lat, a mój brat 2 lata. Kochanka dużo młodsza chciała go złapać na dziecko, ale zaraz po jego narodzinach okazało się, że jednak wcale nie jest im tak różowo razem. Ojciec kompletnie o nas zapomniał i przez lata mieliśmy bardzo złe relacje żyjąc z poczuciem, że byliśmy tymi gorszymi dziećmi z obrzydzoną byłą partnerką. W ogóle nie było go w naszym życiu. Minęło ponad 25 lat, a ciągle tkwi w nas taka zadra, ze ojciec nas także porzucił, mimo że dziś mamy z nim kontakt, a tamten syn nie. Jednak przez sytuacje sprzed lat, która wpłynęła na nasze poczucie wartości, nie obchodzi nas kompletnie ten człowiek, który jest przyrodnim bratem i nie chcemy go poznawać nigdy. On też nigdy się nie odezwał do nas, a jest dorosły i wie o naszym istnieniu.