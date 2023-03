Tyle zarabiają na chałturach. Ujawniono stawki Prokopa, Kammela, Kurzajewskiego. Rekordzista bierze nawet 30 tysięcy

W rodzimym show biznesie nie brakuje gwiazd, które mają żyłkę do interesów i odznaczają się wyjątkową przedsiębiorczością. Wielu celebrytów łączy obowiązki, aby zmaksymalizować zyski. Spore pole do popisu mają z pewnością dziennikarze telewizyjni, prezenterzy, a także aktorzy, którzy często zapraszani są do prowadzenia eventów przeróżnej maści. Okazuje się, że dodatkowa praca, nazywana przez niektórych "chałturą", może przynosić naprawdę spore pieniądze.