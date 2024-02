Tomasz Kammel podjął ważną decyzję po zwolnieniu z "Pytania na Śniadanie" : "Ogłaszają mój koniec i upadek..."

O tym, że w " Pytaniu na Śniadanie " dojdzie do roszad kadrowych było wiadomo od dawna. Nikt jednak nie spodziewał się takiej rewolucji. Nowe szefostwo śniadaniówki zdecydowało postawić na zupełnie nowe twarze i w związku z tym zwolniono wszystkich dotychczasowych prowadzących. Dlatego z posadą pożegnali się m.in. Tomasz Kammel , Ida Nowakowska czy " Kurzopki ".

Mimo że z "PnŚ" zniknęli Kammel i Nowakowska, to nie oznacza, że widzowie nie zobaczą ich więcej w Telewizji Polskiej . Duet prezenterów ma pojawić się w formacie "The Voice Kids", którego nowy sezon będziemy mogli oglądać już wkrótce. Powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, że odcinki w których pokaże się Tomasz z Idą zostały nagrane ze sporym wyprzedzeniem, jeszcze przed zwolnieniem ze śniadaniówki.

Kammel szczerze o swojej karierze i strachu

Słowa "zwolniony", "wyrzucony" odmieniane są przez wszystkie przypadki (...) chodzi właśnie o to byście się bali - stwierdził.

Następnie prezenter postanowił odnieść się do swojej wieloletniej kariery w mediach.

Myślę, że w tym co opowiadam jestem całkiem wiarygodny, bo z jednej strony od 27 lat prowadzę dla Was największe telewizyjne programy, a z drugiej strony, regularnie co jakiś czas różne publikatory ogłaszają mój koniec i upadek, zazwyczaj z groteskowych, niemądrych powodów - czytamy.