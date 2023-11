Tomasz Kammel wspomina zmarłego ojca. Podzielił się zdjęciem WYJĄTKOWEGO NAGROBKA (FOTO)

Tomasz Kammel wspomina ojca. Podkreślił co docenił dopiero po jego śmierci

Powoli mijają 2 lata od śmierci mojego ojca. Nie, nie zabiła go moja książka. To był rak płuc, którego ogrywał 3 lata, zamiast jak przewidywano, dać mu się zabrać w 3 miesiące. Proszę, by wybaczyli mi niezadowoleni z żartobliwego zdjęcia i opisu (w taki szczególny dzień), ale czuję, że tak będzie dobrze i on też by się uśmiechnął - rozpoczął.

U mnie było to ogromne zdziwienie i fascynacja, gdy odkryłem, ile się nauczyłem, o ile doświadczeń jestem bogatszy, na ile rzeczy odporniejszy kompletnie o tym nie wiedząc. Te wszystkie rzeczy odpaliły się dopiero po śmierci ojca. Okazało się, ile mi nakładł do głowy fantastycznej, podprogowej wiedzy, która mogła rozkwitnąć, dopiero gdy go zabrakło. Dlatego od roku w dni takie jak ten, gdy go wspominam, odczuwam przede wszystkim wielką wdzięczność za to, jak mądrze to załatwił - wyznał.