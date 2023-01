Tak mieszka Tomasz Kammel: domowa siłownia, panorama na Warszawę i reprodukcje Andy'ego Warhola (ZDJĘCIA)

Nie badzcie. 17 min. temu zgłoś do moderacji 5 2 Odpowiedz

Dziecmi. Jak jest sie " pierwszym " prezenterem kulturowych i narodowosciowych Mediow Panstwowych, to nie zyje sie jak " przecietniak " Tak jest na calym Swiecie i we szystkich Mediach tych niezaleznych rowniez. A le zastanawia jeden fakt. Hejt ze strony rzadzacych albo ich zwolennikow dotyczy tylko i wylacznie tych " Celebrytow " ktorzy nie kochaja obecnej " Wladzy " natomiast tacy ludziejak Ogorek Jakimowicz Kamel Norbi Brzozowski Martyniuk Slawomir a nawet kabareciarz Pietrzak i aktor Zelnik sa celebrowani podziwiani i uznawani za " autorytety ". Gusta nie podlegaja dyskusji ale z obiektywizmaem nie ma to nic wspolnego. Tylko tyle, bo pisac i tlumaczyc nie ma sensu zwlaszcza tym ktorzy " cenia " te osoby Polskich Mediow Narodowych i widza tylko to co chca widziec