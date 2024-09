Tomasz Kammel zapytany o jego telewizyjne duety. Nagle wspomniał o Marzenie Rogalskiej: "Prywatnie nas prawie nic nie łączyło"

Jeszcze niedawno spekulowano, że po rozstaniu z TVP medialna kariera Tomasza Kammela może przejść poważny kryzys. Okazało się, że była to ledwie kilkumiesięczna przerwa, a prezenter znów pojawił się w roli gospodarza programu i to u boku Izabelli Krzan . W międzyczasie wylądował też na kanapie w nowym internetowym show Moniki Richardson , gdzie padły zaskakujące słowa.

Kammel zapytany o telewizyjne duety. Nagle wspomniał o Rogalskiej

Teraz temat powraca na tapet, a wszystko właśnie przy okazji wizyty Kammela w "The Richardson Talk". Przed kamerą poruszono temat telewizyjnych duetów i na wstępie prezenter wspomniał jedynie, że dla niego to ważne, aby mieć z drugą osobą podobne poczucie humoru.

Ja się musiałem zgrać. Po prostu musiałem znaleźć człowieka, z którym potrafię i wtedy szło dobrze. A jak był ktoś, z kim się nie "czułem", to było straszne cierpienie - zaczął. Tu chodzi o poczucie humoru. Chodzi o to, żeby cię śmieszyły te same rzeczy, żebyś widziała w tym jakąś taką rozrywkę, która jest i dla ciebie, i dla partnera tożsama. A jeżeli ludzie lubią różne rzeczy, z różnych rzeczy się śmieją, to wtedy można zapomnieć.

Powiem ci, że mój duet z Marzeną Rogalską był pod wieloma względami dla mnie fenomenem i genialny, bo Marzenę bawi bardzo dużo rzeczy, z czego wycinek bawi mnie. Poza tym Marzena potrafiła, po koleżeńsku i szczerze, jak nawet mówiłem coś, co nie było hiperśmieszne, ucieszyć się z tego tak, że zarażała tym widzów poprzez swój entuzjazm. I to nam się udawało.

Tym bardziej że przecież prawda jest taka, że myśmy stworzyli bardzo zgrany duet, a prywatnie nas prawie nic nie łączyło. Raz na ruski rok gdzieś się zdarzyło [że poszli razem na kawę - przyp.red.], bo to była w sumie serdeczna relacja, jeśli dochodziło do czegokolwiek, ale znam ludzi, którzy dużo intensywniej kolegują się ze sobą, pracując jednocześnie razem. Marzena nie chciała, ja to rozumiem. Zawsze się śmiałem z niej, mówiąc, że "ja wiem Marzena, że ja ciebie dużo bardziej lubię niż ty mnie" i ona, trochę przytakując, trochę nie, się z tym zgadzała. Ale no co, 8 lat telewizyjnego małżeństwa na naprawdę totalnych obrotach, mimo wszystko. Czyli można.