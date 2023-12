Tomasz Kammel złożył wymowne życzenia i rozpętał burzę. Zarzucono mu wspieranie PiS. Gwiazdor TVP ODPOWIEDZIAŁ!

Adelajda 21 min. temu zgłoś do moderacji 6 2 Odpowiedz

Śmieszy mnue to, ze ilekroć ktos znany wypowie sie na temat polityki od razu hejt, ze poucza „ zwykłych Polaków”a „ zwykli Polacy” sami wiedza co myśleć i nie potrxebuja pseudoautorytetow, a natomiast gdy ktos taki milczy i sie nie wypowiada na tematy polityczne to znowu hejt , ze nie zabiera stanowiska.. :) :) , co za schizofreniczny kraj :)