Tomasz Karolak w żałobie. Aktor poinformował o śmierci Helenki: "Święta w mojej rodzinie minęły w bólu"

Moja rodzina została dotknięta bardzo ciężkim doświadczeniem. Córka mojego brata, Helenka Karolak, leży w śpiączce, pękł jej w mózgu tętniak. O niczym nikt nie wiedział. Dziecko po prostu walczy. Proszę was tylko o jedno, prześlijcie dla Helenki Karolak, która leży na Banacha taką intencję "Helenka, kochamy Cię". Ja wiem, kochajmy wszystkie dzieci i chore i zdrowe, ale dzisiaj proszę was, wyślijcie to, pomyślcie "Helenka, Helenka, kochamy Cię - mówił na nagraniu, z trudem powstrzymując emocje.