Tomasz Karolak zdradził, że potrzebuje 40 tys. złotych MIESIĘCZNIE, by "żyć godnie". "Czy kiedykolwiek płaciłeś za seks?". Odpowiedział bez wahania (WIDEO)

Kasia 33 40 min. temu zgłoś do moderacji 130 68 Odpowiedz

Zanim wyleje się lawina hejtu za to że ktoś ma wymagania i chce żyć godnie to tylko powiem że to jest normalne że ktoś chce mieć lepiej, a nienormalne jest to że ktoś godzi się na kiepskie warunki życia.