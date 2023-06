Tomasz Karolak w butach kosmonauty za tysiaka nawiedza stację paliw Land Roverem wartym prawie 500 TYSIĘCY złotych (ZDJĘCIA)

Tomasz Karolak przyzwyczaił nas już do tego, że zdjęcia paparazzi z jego udziałem zazwyczaj tyczą się parkowania w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Z tym większą więc radością donosimy, że tym razem 52-letni gwiazdor telewizji zaparkował swoim Land Roverem za 400 tysięcy w miejscu jak najbardziej do tego przeznaczonym - na stacji benzynowej. Naszą uwagę przykuła jednak jego stylówka.