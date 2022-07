Tomasz Kin wspomina pracę z Karoliną Korwin Piotrowską w "Maglu towarzyskim": "Celebryci dzwonili do Edwarda Miszczaka, ŻALĄC SIĘ NA NAS"

Kuba 28 min. temu zgłoś do moderacji 59 5 Odpowiedz

Obnażali obłudę ludzi z show-biznesu i a niektórym gwiazdom to obraza majestatu. No i jeszcze Sara Mej trafnie dodawała do pieca. Ale zrobili z niej wariatkę. Oni po prostu mieli jaja i pisali prawdę. O Dodzie, Wojewódzkim i tych innych. Ale dali sobie spokój, bo na próżno to wszystko. Moze teraz jest plaga insta „modelek”, sutenerki, zatoka sztuki. Pewnie zdali sobie sprawe, ze to jedno wielki szambo i nie warto tracić czas na to komentowanie i wcale im się nie dziwie.