Tomasz L. z ZARZUTEM! Prokuratura komentuje sprawę. Wiadomo, co grozi dziennikarzowi

Justincase 9 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

Czerwone myślą, że mogą więcej i niestety często mogą. Jednocześnie rzecz jasna bycie amoralnym nie stoi u nich na przeszkodzie by wszystkich innych pouczać co do "praworządności" moralności właśnie, "wolności", itd. - takie to zakłamane i bezczelne.