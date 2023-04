Tomasz Lis KOMENTUJE zarzut postawiony mu przez prokuraturę!

250 MILIARDÓW... 31 min. temu zgłoś do moderacji 8 0 Odpowiedz

Jak długo jeszcze będą zarabiać na "wizytach medialnych" ? OPOZYCJA MA TYLE KASY BY ICH POPROMOWAĆ A MOŻE ,TAK NAPRAWDĘ , TO MY CAŁY CZAS POPŁACAMY ZA ICH BREDNIE WYGADYWANE W MIEJSCACH POBLICZNYCH?