Tomasz Lis o Karolinie Korwin Piotrowskiej: "NACZELNA HEJTERKA RP. Niszczyła życie ludziom". Doczekał się riposty

Od razu mówię, że nie lubię Karoliny, ale mam pytanie: rodzina Lisa nie może mu przemówić do rozumu, żeby przestał się ośmieszać publicznie? Ja wiem, że facet jest udarowcem, i właśnie dlatego powinien mieć odcięty internet. Ma uszkodzony mózg, mówi od rzeczy, niech ogródek uprawia. Chyba ma już wystarczająco kasy po wielu latach pracy w TV. Wolałabym go pamiętać jako niezłego dziennikarza relacjonującego wydarzenia w USA. To, co teraz robi budzi mój niesmak.