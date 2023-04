Tomasz Lis ostro o Tomaszu Sekielskim: "Mówił do mnie "TATO", a później kreował się na ofiarę mobbingu"

Facet, który przez lata był moim pupilkiem, o czym wszyscy doskonale wiedzieli, który przez kilkanaście lat (…) publicznie zwracał się do mnie "tato", a ja do niego "synu", próbował potem kreować się na ofiarę mobbingu, że niby jakieś krzywdy przyjął. Jeśli czegokolwiek ode mnie doznał, to troski, sympatii i uprzywilejowania traktowania. Jego tekst po przejęciu "Newsweeka" był wyrazem brakiem klasy. Bardzo "synu" przepraszam, ale nie mogę tego inaczej zakwalifikować. Słabe to - ocenił Lis w najnowszym wywiadzie.