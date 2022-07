Tomasz Sekielski debiutuje jako naczelny "Newsweeka" i... pisze o Tomaszu Lisie: "Nie zamierzam udawać, że NIC SIĘ NIE STAŁO"

Sprawa domniemanych "zachowań wyczerpujących znamiona mobbingu" pokryła się z faktem, że pod koniec maja Tomasz Lis nagle stracił stanowisko naczelnego "Newsweeka". Po głośnym reportażu stracił też możliwość występowania w Radiu TOK FM , gdzie od lat był jednym z filarów "trzódki" Jacka Żakowskiego. W TOK FM na razie go zawiesili, ale "Newsweekiem" kieruje już kto inny - naczelnym został Tomasz Sekielski . Dziennikarz opublikował właśnie swój pierwszy wstępniak, w którym odniósł się do skandalu z Lisem.

Siadam do napisania swojego pierwszego wstępniaka, zdając sobie sprawę z tego, jak duże oczekiwania związane są z tym tekstem i to nie tylko wśród naszych czytelników. Przychodzę do redakcji w sytuacji trudnej, ale jestem przekonany, że nowe otwarcie jest możliwe i konieczne - zaczyna Sekielski.