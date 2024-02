Tomasz Lis ZACZEPIŁ Krzysztofa Stanowskiego. Poszło o debatę na temat CPK. "Ależ zasadzkę pan na mnie zastawił"

Ola 31 min. temu zgłoś do moderacji 36 13 Odpowiedz

Widać nagonkę na Stanowskiego i Mazura. Najpierw Rusin teraz Lis mają problem i sieją teorie spiskowe. Robią ze Stano symetrystę i Pisowca a sami zapatrzeni w Tuska jak w obrazek. Ludzie nie wszystko co PiS zaczął trzeba niszczyć. Skoro korzystne dla kraju ptojekty takie jak CPK, elektrownnia atomowa czy port w Świnoujsciu nie sa kontynuowane bo Niemcom się nie podoba to bardzo dobrze że Stanowski zwraca na to uwagę. Ludzi to interesuje a stacje takie jak TVN milczą .