Tomasz Oświeciński chwali się kolejnymi zdjęciami 13-letniej córki w mini i skórze: "Lubi pan podkręcać atmosferę" (FOTO)

Nie ma co do tego wątpliwości, że Tomasz Oświeciński stara się jak może, aby ułatwić córce start w show biznesie. Póki co idzie mu to nawet całkiem dobrze. 13-letnia Maja może pochwalić się imponującym jak na swój wiek stażem na serialowym planie. Ostatnie zdjęcia nastolatki opublikowane na instagramowym profilu ojca okazały się już natomiast strzałem w samą dziesiątkę. Internauci się oburzyli, portale zaczęły pisać, darmowa promocja jak się patrzy.