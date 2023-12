Tomasz Oświeciński z zarzutami. Aktorowi grozi nawet 8 lat więzienia!

W 1999 roku Tomasz Oświeciński został zatrzymany przez policję . Wówczas usłyszał zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, za co skazano go na dwa lata pozbawienia wolności. Po ponad dwóch dekadach od tamtych zdarzeń aktor ma kolejne problemy z prawem.

Tomasz Oświeciński z poważnymi zarzutami

Jak donosi "Super Express", nad 50-latkiem znów zawisły czarne chmury. Tabloid po rozmowie z Prokuraturą Regionalną w Warszawie ustalił, że do sądu skierowano akt oskarżenia przeciwko Tomaszowi Osięcińskiemu, który miał dopuścić się oszustw podatkowych. Grozi mu za to nawet do 8 lat pozbawienia wolności.