Tomasz Oświeciński STRACIŁ ROLĘ w "M jak miłość"! "TO NIE BYŁA MOJA DECYZJA"

Tomasz Oświeciński "sławę" zdobył, występując w filmach najbardziej płodnego reżysera w kraju - Patryka Vegi. Grał u niego głównie gangstera z pistoletem w dłoni. Niespodziewanie w 2015 roku padł pomysł, by Oświeciński pokazał swoją "drugą twarz" Tym samym 48-latek otrzymał rolę Andrzejka w serialu "M jak miłość". Jak do tej pory nic nie wskazywało na to, by jego przygoda z produkcją TVP miała się nagle zakończyć, jednak scenarzyści właśnie udowodnili, że potrafią widzów zaskoczyć...