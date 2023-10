Tomasz Sekielski tropi afery, a za kulisami wspiera go żona. Są razem od ponad 20 lat! Poznali się... na papierosie (FOTO)

W piątek, na dwa dni przed wyborami, do serwisu YouTube trafił kolejny film braci Sekielskich. Tym razem skupili się na głośnych aferach w SKOK-ach, a celem produkcji ma być ukazanie nieprawidłowości i powiązań tej instytucji z politykami władzy. Nowe dzieło Tomasza i Marka już budzi sporo emocji i generuje dziesiątki komentarzy.

Tomasz Sekielski od lat może liczyć na wsparcie żony. Tak się poznali

Nie trzeba chyba tłumaczyć, że u braci Sekielskich znów dużo się dzieje. Warto natomiast wspomnieć, że w tym intensywnym czasie mogą liczyć na wsparcie najbliższych. Tomasz Sekielski jest związany z żoną już od ponad 25 lat i połączyła ich nie tylko miłość, ale też wspólna pasja. Sam dziennikarz wspominał, że "miał dużo szczęścia", że to właśnie ona stanęła na jego życiowej drodze.

W 1997 roku, czyli już 26 lat temu, Sekielski pracował jeszcze w "Radiu dla ciebie" jako dziennikarz. Pewnego dnia do ekipy dołączyła stażystka imieniem Anna, która od razu wpadła mu w oko. Bliżej udało im się poznać podczas przerwy na papierosa, o czym wspominali w wywiadzie dla "Vivy". Tomek zapewnia, że od razu wiedział, że to "to".

Zobaczyłem Anię i od razu wiedziałem, że to będzie kobieta, z którą spędzę resztę swojego życia. Ale ona mnie wtedy nie zauważała - wspominał.

Tomek twierdzi, że zakochał się w moich oczach, a szczerze mówiąc, patrzył na biust - mówiła z kolei jego żona z rozbawieniem.

Też oczywiście, bo trudno było nie zauważyć takiej kształtnej kobiecej sylwetki. Dziewczyny oczekują, iż faceci będą patrzeć im tylko w oczy, ale z drugiej strony trudno nie zauważyć całej postaci - dodał Tomek.

Tak Tomasz Sekielski mówi o żonie. Ślub przekładali aż trzykrotnie

Anna Sekielska wspominała, że choć z początku udała niedostępną, to szybko przełamali pierwsze lody i wkrótce zostali parą. Z racji wielu aktywności zawodowych Tomek nie zawsze miał czas dla ukochanej, jednak ta przymykała na to oko i starała się go wspierać w kolejnych wyzwaniach. Co ciekawe, datę ślubu przekładali aż trzykrotnie. Pierwszy termin przepadł z racji intensywnej pracy Tomka przy wizycie Jana Pawła II w Polsce, o drugim po prostu... zapomnieli.

Tomek musiał jechać do pracy. Drugi termin zarezerwowaliśmy w kościele na placu Trzech Krzyży, ale o nim zapomnieliśmy - ksiądz zadzwonił do nas na telefon stacjonarny, który odebrał brat Tomka i powiedział, że on o żadnym ślubie nic nie wie, a państwa młodych nie ma. Dopiero za trzecim razem, w 2000 roku, wreszcie się udało - wyjaśniała Anna.

W kolejnych latach Sekielski zmagał się z poważnym problemem zdrowotnym, jakim była zaawansowana otyłość. Po operacji zmniejszenia żołądka wspominał, że to dzięki żonie postanowił zmienić swoje życie na lepsze. Anna nie ukrywała bowiem, że martwi się o zdrowie i życie ukochanego.

Myślę, że to był ostatni dzwonek. Uświadamiałam mu, jak bardzo się boję o jego życie - wyznała w "Vivie".

Na co dzień Anna Sekielska jest z kolei prezesem zarządu wydawnictwa Od deski do deski, które założył jej mąż. W wolnych chwilach dużo czyta i wspiera inicjatywy, które są bliskie jej sercu. Gdy niedawno odbywał się Marsz Miliona Serc, dawała znać na Instagramie, że tego dnia nie zabraknie jej w Warszawie.

