Tomasz Stockinger walczy z koronawirusem i ostrzega: "Przeciwnik jest TRUDNY"

Krótkie nagranie z pola bitwy. Tak, jestem covidowcem. Myślałem, że mi się to nie przydarzy, ale niestety, pycha kroczy przed klęską. Mam nadzieję, że u mnie tej klęski nie będzie. Przeciwnik jest co prawda trudny i nie należy go lekceważyć, dlatego apeluję do wszystkich, którym może się coś takie jeszcze wydarzyć. Zachowajmy wszelkie środki ostrożności. A ja mam nadzieję, że już po tym tygodniu, który jest za mną, ciężkiej walki, jak do tego jeszcze dołożę kolejny tydzień, to już będę mógł wrócić do pracy i do zdrowia, czego państwu, oczywiście, bardzo serdecznie życzę - podsumował w nagraniu.