Tomasz Wolny pożegnał się z TVP. Jego żona komentuje: "WSPÓŁCZUJĘ temu, kto miałby cię zastąpić"

Praca u Kurskiego to było samo zło. Praca w firmie, która niszczyła ludzi i przeciwników politycznych (bo to było ramię partyjne PIS) to wstyd i żaden powód do dumy. Pan Wolny miał zamknięte oczy i zatkane uszy? Otwierał je tylko 1 sierpnia? Nie wiedział co wyprawiał Kurski? Jaki ściek płynął z TVP przez 365 dni? Nie mógł wspierać powstańców inaczej? Takie parcie na szkło? Niech dalej zajmuje się powstańcami i szuka pracy gdzie indziej. Nie żal mi go.