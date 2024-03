Tomasz Wolny przerywa milczenie po zwolnieniu z "Pytania na Śniadanie". "Nadrabiamy tę pokręconą rzeczywistość". Co dalej?

Dziennikarz zniknął z ekranów telewizorów w połowie grudnia, wówczas informując widzów, że wybiera się na dłuższy urlop . Za sprawą zmian w stawce prowadzących nie wrócił do śniadaniówki. Teraz przerwał milczenie.

Tomasz Wolny odniósł się do zwolnienia z "Pytania na Śniadanie"

Aloha! Czytam Wasze komentarze i stwierdzam wszem i wobec, że nawet powrót może być pięknym etapem podroży dookoła świata! Dzięki za ten ocean dobrego słowa. Wy jesteście NAJ, a my spróbujemy do tych opinii dorastać! - pisał Tomasz Wolny na Instagramie.

Dziennikarz obecnie wraca do nowej rzeczywistości i zapowiada, że niebawem nadejdą dla niego lepsze dni.

Do wyprawy wrócimy pewnie nie raz, podzielimy się przygodą, a chętnym chętnie podpowiemy co i jak, ale najpierw rozpakowujmy plecaki i nadrabiamy tę pokręconą rzeczywistość. Nie takie jednak zakręty braliśmy z uśmiechem, więc nie zwalniamy tempa, a na pytania co dalej, odpowiadam: będzie dobrze! Poproszę tylko o chwilę cierpliwości. Bez odbioru! - dodał.