"Top Model". Amerykanizmy Joanny Krupy są WYREŻYSEROWANE? Przez przypadek wydał ją... Ralph Kamiński

Finał dziewiątej edycji Top Model już za nami. Po wielu tygodniach zmagań i niezliczonych zwrotach akcji do finałowej trójki przeszli Mikołaj, Patrycja i Weronika , którzy zawalczyli o tytuł, 100 tysięcy złotych i profesjonalny kontrakt. Ostatecznie zwycięzcą został Mikołaj Śmieszek , na co spora część internautów zareagowała entuzjastycznie.

Choć sam finał przebiegał bez większych komplikacji, to próby dopięcia wszystkiego na ostatni guzik trwały niemal do samego końca. Na scenie pojawili się nawet goście specjalni, którzy ubarwili wydarzenie od strony muzycznej. Wśród nich był Ralph Kamiński , wokalista i producent, który wcześniej gościł już w 9. sezonie programu jako mentor w jednej z konkurencji.

Nie jest tajemnicą, że "nowomowa" Krupy stała się przez lata jej znakiem rozpoznawczym. Wiele osób przeczuwało, że mogą być one do pewnego stopnia wyreżyserowane, jednak mimo tego część fanów wydaje się zawiedziona tym, co zobaczyli. Do końca wierzyli bowiem, że Joasia faktycznie po prostu tak mówi i sama wplata angielskie słowa w polskie zdania, a nie jedynie czyta podane jej na tacy teksty ze "wtrętami".