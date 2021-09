"Top Model". Do programu zgłosiła się ŻONA ministra Łukasza Schreibera! "MĄŻ NIC NIE WIE"

Już w środowy wieczór na antenie TVN zadebiutuje dziesiąta edycja "Top Model". Setki kandydatów z całej Polski po raz kolejny zmierzą się w walce o karierę w modelingu, a wszystko to pod czujnym okiem jury na czele z Joanną Krupą.

Wszystko wskazuje na to, że w kolejnej odsłonie show TVN nie zabraknie niespodzianek. Tuż przed środową premierą w sieci pojawił się fragment jednego z odcinków castingowych, w którym ujawniono, iż o wygraną w "Top Model" zawalczy... żona posła PiS i ministra w rządzie Mateusza Morawieckiego, Łukasza Schreibera.

Podczas spotkania z jurorami Marianna Schreiber nie ukrywała, że jest wyjątkowo zestresowana castingiem - do programu zgłosiła się w tajemnicy przed mężem. Jak bowiem przyznała, udział w show jest ponoć sprzeczny ze spojrzeniem ministra Schreibera na obraz ich rodziny.

Mąż nic nie wie - przyznała aspirująca modelka.

Wyznanie Marianny Schreiber zaintrygowało jurorów programu.

Kim jest twój mąż? Czym się zajmuje, że to przeczy jego spojrzeniu na rodzinę, czy na to, że jesteś w naszym programie? - dopytywał kandydatkę Dawid Woliński.

Jest politykiem - odpowiedziała krótko Schreiber.

TEN minister? - drążył temat "Woli", na co uczestniczka przytaknęła.

Łukasz Schreiber od 2015 roku jest posłem na Sejm z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Polityk od kilku lat jest bezpośrednio związany z rządem i uważa się go nawet za jednego z najbliższych współpracowników Mateusza Morawieckiego. Aktualnie Schreiber pełni funkcję przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów, jest także sekretarzem Rady Ministrów oraz kieruje zespołem odpowiedzialnym za programowanie prac rządu.

Sama Marianna aktywnie działa na Instagramie, gdzie całkiem chętnie relacjonuje codzienne poczynania. Z profilu żony ministra Schreibera dowiadujemy się, iż jest ona magister pedagogiki i przyszłą doktorantką. Na co dzień spełnia się za to jako "nauczyciel/terapeuta". Co ciekawe, Marianna zdążyła już także dopisać do instagramowej biografii hasło "modelka".

Gdy tylko w sieci rozeszły się wieści o udziale Schreiber w castingu do programu TVN, ta postanowiła zabrać głos właśnie za pośrednictwem Instagrama. We wtorek aspirująca modelka zdradziła, że "dawno tak bardzo nie obawiała się środy". W dzień premiery nowego sezonu "Top Model" pozwoliła sobie natomiast na nieco dłuższy wywód.

Witajcie kochani. Dzisiaj o 21:30 będziecie mogli obejrzeć mój wizerunek na antenie TVN, w programie "Top Model". Nie jest to już żadna tajemnica, ponieważ pewien mały artykuł pojawił się już na stronie "Top Model", który miałam okazję przeczytać. Chciałam zaznaczyć, że prawdy i tylko prawdy dowiecie się na moim Instagramie. Zapraszam Was serdecznie do obserwowania mnie, zadawania pytań. Bardzo chętnie odpowiem na wszystkie - zachęcała potencjalnych fanów.

Serię zamieszczonych w sieci nagrań Marianna zakończyła natomiast tajemniczym apelem.

Pamiętajcie jedną ważną rzecz, nie zawsze to, co się pisze w internecie, to jest prawda. Pozdrawiam Was serdecznie - powiedziała.

Zobaczcie przedsmak występu żony ministra Schreibera w programie TVN. Myślicie, że uda jej się awansować do kolejnego etapu show?