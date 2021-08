"Hotel Paradise": nowy uczestnik Darek JUŻ WYSTĘPOWAŁ W KILKU PROGRAMACH! Odrzucili go w "Top Model"...

Na oficjalnej stronie "Hotelu Paradise" możemy się dowiedzieć, jakie podejście do życia na ten moment charakteryzuje Darka. "Atrakcyjny, opanowany, raczej nie okazuje swoich emocji. Nie interesują go długodystansowe relacje. Szybko się nudzi i woli krótkie romanse. Uważa, że jeszcze nie jest gotowy na poważny związek. I choć nie wierzy w miłość do końca życia, to nie ukrywa, że jeśli znalazłby tę właściwą kobietę, to chciałby założyć z nią rodzinę" - czytamy. Cóż, to chyba nie rokuje zbyt dobrze dla jego potencjalnych kandydatek...