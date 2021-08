Znamy pierwszych uczestników nowej edycji "Hotelu Paradise"! (WIDEO)

Do tej pory lista uczestników była owiana tajemnicą. Jak udało nam się dowiedzieć, w luksusowej willi zamieszkają Miłosz oraz Natalia. 22-letni instruktor tenisa pasjonuje się muzyką i marzy o byciu raperem. Chłopak uważa siebie za romantyka i "wiecznego rozkminiacza". Natalia ma 26 lat, pochodzi z Wrocławia i na co dzień zajmuje się stylizacją paznokci. Choć wierzy w miłość od pierwszego wejrzenia, to jej serce nie należy do łatwo dostępnych.