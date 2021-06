Simon i Bibi z "Hotelu Paradise" ROZSTALI SIĘ! "CZUJĘ SIĘ PRZEGRANY"

JerzyK 14 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

Miłość to nie uczucia, choć one jej towarzyszą, to nie czas beztrosko spędzony na plaży, choć i taki w miłości się zdarza, to nie wspólne bycie razem, choć w miłości spanie w jednym łóżku jest nieodzownym jej elementem itd. itp. Miłość to całkowita rezygnacja z siebie, to troska o dobro drugiego, to służba względem innych itd. itp. Często jest tak, że ze swojej strefy ego człowiekowi długo przychodzi wychodzić ... niestety do takiej dojrzałości wielu też "nie dorasta" nigdy.