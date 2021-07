"Hotel Paradise". Luiza i Maurycy też JUŻ SIĘ ROZSTALI!

Spotykamy się, jesteśmy parą, a co będzie dalej, to zobaczymy. Nie jestem typem osoby, która chce coś od razu upubliczniać. Wolę, żeby to było prywatne. I jak jestem czegoś pewna i jak wiem, że to jest ta jedyna osoba, to wtedy mogę się kierować tym upublicznianiem - tłumaczyła Luiza.