Michał Piróg tłumaczy, o czym tak ŻYWO DYSKUTOWAŁ z Idą Nowakowską: "Doskonale znam jej poglądy"

Michał Piróg i Ida Nowakowska poznali się lata temu na planie oryginalnego "You can dance". Niedawno tancerz dość chłodno skomentował jednak udział koleżanki w reaktywowanej wersji show. Ożywiona rozmowa na stołecznym chodniku zdawała się jedynie potwierdzać, że relacje między parą tancerzy nie wyglądają najlepiej...

Między nami nie ma mowy o złych emocjach. Gdy Ida wymachuje rękami, to chodzi o to, że musieliśmy przerwać rozmowę, bo ona miała spotkanie w urzędzie i się stresowała, że nie zdąży - zdradził. Piróg.

My się z Idą lubimy. Zawsze doceniałem jej pasję do tańca i to, jak się rozwinęła. Rozumiem, że przez jej pracę w TVP ludzie doszukują się między nami konfliktu. Nie ma go - zapewnił.