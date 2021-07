Pierwsza mama TVP Ida Nowakowska dogląda synka za kulisami "You Can Dance" (ZDJĘCIA)

Prace nad nowym You Can Dance trwają. Przez długi czas szczegóły nowej produkcji TVP pozostawały tajemnicą. Dziś wiemy już, kto oceniać będzie młodych tancerzy. Poza znanym z pierwszych, TVN-owskich edycji programu Agustinem Egurrolą , obecnie gwiazdą telewizji Jacka Kurskiego, za jurorskim stołem zasiądą Klaudia Antos , tancerka i choreografka oraz Misha Kostrzewski , tancerz baletowy i brat Małgorzaty Rozenek .

Prowadzącą You Can Dance. Nowa generacja będzie, oczywiście, Ida Nowakowska. Tancerka nie może narzekać na brak zleceń - do pracy wróciła tydzień po porodzie, przez co często mierzy się z krytyką fanek. Nie wydaje się jednak, by się nią przejmowała - w ostatnim czasie Idę mogliśmy oglądać w Dance Dance Dance, w Pytaniu na Śniadanie, a nawet podczas finału Eurowizji. Jednocześnie celebrytka każdą wolną chwilę spędza z dzieckiem, o czym ochoczo przypomina w mediach społecznościowych.