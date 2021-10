"Top Model". Ralph Kaminski wcisnął Mikołaja W SUKIENKĘ! "Trzeba być bardzo męskim, żeby tak w tym wyglądać"

uwielbiam 20 min. temu zgłoś do moderacji 3 11 Odpowiedz

Do mężczyzny w garniturze się nie masturbowałam, a do takiego w sukience tak. Sukienka jest bardziej seksowna niż garnitur, czy dres, bo z garnituru mężczyzna musi się rozebrać i pokazać ciało, by zrobiło się mokro, a w sukience może wyglądać tak, że od razu można. Oczywiście takie przebieranki raczej robi się pod filmy, albo w domu, bo mężczyźni na ulicach nie chcą być obiektami seksualnymi. Na ulicy patrzą nie tylko kobiety, ale też innym mężczyznom robi się gorąco na ich widok i boją się, że padną ofiarą przemocy seksualnej, więc rezygnują z tak seksownych strojów (tak jak kobiety, które rezygnują z wyboru seksownej sukienki, bo często słyszą, że ktoś za bardzo się na nie nakręcił przez sukienkę - nie popieram tego. U kobiet już ruszyła edukacja, że mogą ubierać co chcą i inni nie mają prawa macać, a mężczyzn się nie chroni i więcej osób nie trzymałoby rąk przy sobie), ale do sypialni różne seksowne sukienki są jak najbardziej OK.