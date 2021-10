Arek z "Top Model" ważył kiedyś 60 kg więcej. Zobaczcie, jak na przestrzeni lat zmieniła się reszta uczestników show (ZDJĘCIA)

Mania 43 min. temu zgłoś do moderacji 5 15 Odpowiedz

Arek -ze wcześniej tak wyglądał to wina wyłącznie rodziców !! Moja teściowa tak samo zapasła dzieci i wnuki ,którymi się opiekowała. Mąż miał nadwagę i przez to teraz kiedy już wyglada normalnie ma obsesje na punkcie brzucha. Nigdy mi nie mówił, ze miał kompleksy ale widzę jak wstydzi się starych zdjęć i ze zrobiło mu to w psychice straszny ślad - wpada w furię i jakiś paniczny lęk jak tylko kilogram mu przybędzie choć teraz wyglada normalnie i szczupło. Do tej pory zresztą wciska wszystkim jedzenie na siłę. Wnuczkę 25latke praktycznie tez teściowa wychowywała i ma dziewczyna sporą nadwagę -ale oczywiście teściowa tego nie widzi ze to jej wina -za to u sąsiadki komentuje ,ze dzieci grube. A kompleksy z dzieciństwa zostawiają ślad na całe życie ! Fajnie ze Arek wziął się sam za siebie -wyglada teraz rewelacyjnie .