"Top Model". Uczestnicy ROZEBRANI do rosołu! Odpadł FAWORYT widzów: "To ciało nie pasuje do twarzy"

vdjskozje 3 min. temu

Patrycja przesliczna ! ale nie na modelke wybiegowa okladkowa high fashion .. bardziej katalog bonprix (nie hejtuje!!!) jest zbyt ladna na high fashion... to samo ta mlodziutka w krotkich wlosach ona jest sliczna ale to nie to... w naszych czasach w modelingu high fashion racje bytu maja osoby jak ta Maja chuda i wysoka, oryginalny chlopak ten blady z aparatem, albo wlasnie tacy jak Dominik ktory ma boska fotogeniczna twarz czy Ernest... no coz nawet jesli uwazaja ze byl zly ze wzgledu na ciało to powinni go zostawic bo jest super fotogeniczny ... a ta laska co dostala zloty bilet mam wrazenie ze sie nie stara niby jej nie wychoxzi ale zdjecia koniec koncow ma ladne ... no nic to jest program i wszystko jest rezyserowane pod publike wiadomo, ale sa w nim osoby z potencjalem ktore odpadna kosztem przyszlych celebrytow