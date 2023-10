"Top Model". Widzowie krytykują nagą sesję i decyzję Michała Piróga o PRZYWRÓCENIU jednego z uczestników

Wraz z początkiem września na antenie TVN wystartowała nowa odsłona "Top Model". Choć show dla aspirujących modelek i modeli w Polsce emitowane jest od wielu lat, kolejne odcinki 12. już edycji wciąż wzbudzają wśród widzów sporo emocji. Internauci z reguły mają najwięcej do powiedzenia w kwestii przygotowanych dla mieszkańców domu modeli wyzwań - niedawno wielu krytykowało na przykład zadanie kaskaderskie. W ubiegłym tygodniu widzowie mogli zaś podziwiać metamorfozy uczestników programu. Jak to zazwyczaj bywa, nie wszystkie przemiany przypadły do gustu fanom show...

"Top Model". Widzowie krytykują nagą sesję uczestników

W sobotę na antenie TVN wyemitowano szósty odcinek 12. edycji "Top Model". W tym tygodniu uczestnicy zmierzyli się z kolejnym obowiązkowym punktem każdej edycji, a mianowicie, nagą sesją. Na planie obecna była co prawda obecna koordynatorka nagości, jednak zdaniem niektórych widzów modelki i modele wciąż czuli się w pełni komfortowo podczas pozowania w negliżu.

Myślę, że gdyby uczestnicy mieli warsztaty czy jakiegokolwiek rodzaju przygotowanie do takiej sesji, wielu osobom poszłoby lepiej. Pozowanie nago, wiedząc, że zobaczy to pół kraju, samo w sobie jest mega wyzwaniem; Uważam, że w tym programie nie powinno być nagich sesji, a przynajmniej nie w negliżu, przesada; Kolejny raz modele nie chcą pozować nago, widać, że czują się skrępowani, a wy co? Kolejna edycja i znowu muszą się pokazywać nago; Nie rozumiem, po co ich zmuszacie do pozowania nago?! Nie widzicie, że oni czują się niekomfortowo? - pisali internauci.

Zaskakująca decyzja Michała Piróga w "Top Model". Przywrócił jednego z uczestników

Według jury w tym tygodniu przed obiektywem najgorzej wypadł Aleks i to właśnie on zmuszony był pożegnać się z programem. Ostatecznie jednak aspirujący model nie opuścił programu - Michał Piróg skorzystał bowiem z powierzonego mu przez produkcję przywileju i przywrócił uczestnika do rywalizacji.

Kurczę, aż szkoda. To był taki moment, że gdzieś tam zaczynałeś fajnie pracować (...). Ostatnie zadanie wygrane z Wiktorią i ciach, sesja. Jurorzy podjęli swoją decyzję. Będziesz musiał poradzić sobie z jeszcze jedną rzeczą. Będziesz musiał przywitać się z nimi na nowo - przekazał uczestnikowi Piróg po eliminacji.

Wyraźnie wzruszony decyzją Aleks zapewnił, że "nie zmarnuje" otrzymanej szansy. Piróg zapewnił zaś, że wierzy w modela, jednak ten musi również zacząć wierzyć w samego siebie i dokonywać mądrych wyborów. Zdania widzów co do podjętej przez Michała Piróga decyzji były mocno podzielone. Na oficjalnym profilu programu nie brakowało głosów, że prowadzący nie powinien był ratować Aleksa przed odpadnięciem. Zdaniem niektórych mógł zachować ten przywilej na przywrócenie do gry innego z uczestników.

Głupia decyzja. Nie rozumiem, czemu został przywrócony. Nie zasłużył; Są osoby, które bardziej zasłużyły na przywrócenie do programu...; Michał totalnie zmarnował szansę; To chyba jakiś żart; Niee... Kolejna zła decyzja; Może i nie powinien odpaść, ale też trochę zmarnowana szansa przywrócenia; Najgorsza decyzja sezonu - narzekali internauci.

Wielu widzów z ulgą przyjęło jednak decyzję Piróga. Zdaniem części internautów Aleks w tym tygodniu został niesprawiedliwie oceniony przez jury i nie zasłużył na to, by być zagrożonym.

Przede wszystkim w ogóle nie powinien odpaść, były gorsze zdjęcia; Dobra decyzja, Aleks ma dużo do pokazania, trochę więcej pracy i emocji i ma super warunki; Niezależnie od tego, co o nm sądzę, sprawiedliwa decyzja. Wg mnie po nagiej sesji nikt nie powinien odpadać, bo często ciężko wyjść ze strefy komfortu; W 100% zasłużony powrót; Super najlepsza decyzja - komentowali widzowie.

Zgadzacie się z decyzją Michała Piróga?

