"Top Model". Widzowie OBURZENI okładkami finałowej czwórki: "Co tu się stało, MATKO PRZENAJŚWIĘTSZA"

Moja koleżanka ma dziecko 11 lat ponad i mam wrażenie że to dziecko jest strasznie złośliwe. Np. jestesmy na spacerze kopie kamieniami i specjalnie kopie tak by trafić kogoś z nas. Rzuca piłką to rzuca specjalnie tak by trafić kogoś z głowe. Ogólnie ma skłonności do wykorzystywania i do rozkazywania i do robienia krzywdy. Czy to norma dla tego wieku ? Czy taki charakterek? Szczerze nie mam ochoty na spotkania. Koleżanka niby czasmi zwraca mu uwagę, czasami nie, ale to i tak sie powtarza. Co o tym sądzicie?