"Top Model". Widzowie WZBURZENI po wyborze finalistów 9. edycji: "NAJGORSZY WERDYKT w historii programu"

Ada 4 min. temu

@yot23znowunadaje Zgadzam się w pełni co do opisu Mai. Jest nieurodziwa a na zdjęciach wychodzi pięknie, jest też świetna na wybiegu. Wczoraj zachwyciła wszystkich na pokazie . Ona zasłużyła na finał, zwłaszcza że zmieniła swoje zachowanie, zrobiła progres. Nikt tego nie docenił. Weronika powinna iść na konkurs miss Polonia bo jest ładna, zgrabna. Ale nie koniecznie finał top model . Patrycja bardziej fotomodelka. Ta Karolina jest chuda ale nie rozumiem zachwytu nad jej twarzą. Dla mnie przeciętna. Co do chłopaków ja uważam że Ernest powinien być w finale i liczyłam na to do końca. Mariusz był bardzo przeciętny, twarz.zbyt pospolita, zwykła, takich Mariuszu jest pełno. Dominik też zasłużył na finał. Patrycja też bo jest fotogeniczna