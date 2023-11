"Top Model". Widzowie ZAŁAMANI podwójną eliminacją uczestników! Marcin Tyszka aż się popłakał: "To się nie dzieje naprawdę"

Widzowie oburzeni wynikami "Top Model"

Niektórzy z podeszli do problemu bardziej analitycznie. Przyczyn odpadnięcia ich ulubieńca dopatrywali się w osobie gościni specjalnej odcinka, stylistki przez lata powiązanej z polską edycją Vogue'a, Karli Gruszeckiej . Fakt faktem, powiedzieć, że jej współpraca z Tadeuszem na planie nie układała się zbyt dobrze, to jakby nie powiedzieć nic...

Szkoda Tadka. Ta cała wielka stylistka Karla bardzo ostro i niesprawiedliwie go potraktowała. Zachowywała się, jakby była na tej sesji szefem wszystkich szefów. Zamiast zmotywować początkujących, to tylko naburmuszona mina i przykra krytyka; Myślałam, że tylko ja zauważyłam jej zachowanie. Tragedia; Zero uśmiechu, brak energii. Jakby robiła to za karę. Kompletnie nie nadaje się do pracy z młodymi ludźmi. Podcinanie skrzydeł jest wstrętne - ocenili surowo internauci.