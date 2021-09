"Top Model". Wygadana Olga obcięta NA KRÓTKO! Internauci: "Jak mogliście ją tak OSZPECIĆ?"

Mam cięty język, to i dobre cięcie też mam. Ale krótkie, kurde - stwierdził Marcin Tyszka , obserwując rozwój wydarzeń.

Wiedziałam, na co się decyduję. Po ci wylewać morze łez - stwierdziła ze spokojem aspirująca modelka.

Tak goło się czuję, postarzają mnie te włosy. Nie zdawałam sobie sprawy, jak te włosy były dla mnie ważne, wyglądam trochę jak chłopak. Nie jest ok... - mówiła.

Dramat; Przesada. Co oni z nią zrobili, masakra!; Jak mogliście ją tak oszpecić?; Ta fryzura to kara za jej niepotrzebne biadolenie i irytujące zachowanie?; Mam wrażenie, że obcięte na złość za sprzeczkę z Pirógiem; Wygląda, jakby pięciolatek wziął nożyczki i ją obciął; Tragedia, fryzjer do zwolnienia! - piszą w komentarzach internauci.