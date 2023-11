"Top Model". Znamy FINAŁOWĄ CZWÓRKĘ! Odpadło aż dwoje uczestników...

12. sezon Top Model już wkrótce dobiegnie końca. W półfinale podczas kopenhaskiego Tygodnia Mody starli się Aleks, Dominik, Natalia, Wiktoria, Sofia i Amelia. Szczególnie dla tej ostatniej było to nie lada wyzwanie, jako że wcześniej żaden z projektantów nie wybrał dziewczyny do swojego pokazu. Na czele peletonu cały czas znajdowała się natomiast Wiktoria, która na brak zaproszeń zdecydowanie nie mogła narzekać.

Półfinał "Top Model". Pokazy w deszczu i sesja w ogrodzie botanicznym

Jako pierwsze w duńskich pokazach mody udział wzięły Natalia i Wiktoria. Na dziewczyny czekało wydarzenie o tyle ciekawe, że odbywało się na świeżym powietrzu podczas ulewy. Modelki szykowały się na zapleczu czegoś, co przypominało stołówkę. Na "wybiegu" wyłożonym kostką brukową leżały czarne kable. No nie prezentowało się to najciekawiej. Dziewczyny jednak poradziły sobie z wyzwaniem śpiewająco. Już po pokazie przed kamerami zmaterializowała się dość niespodziewanie Lara Gessler, która poczuła nagłą potrzebę zamienia kilku słów ze swoimi krajankami.

W drugim pokazie udział wzięli Aleks, Sofia, Dominik, no i oczywiście Wiktoria. Amelia, do której los póki co się nie uśmiechnął, zaczepiła nawet za kulisami projektanta, informując go, że gdyby jakakolwiek modelka wypadła w ostatniej chwili, ona chętnie zajęłaby jej miejsce. Musiała jednak pocieszyć się miejscem na widowni. Kreowana na faworytkę sezonu Wiktoria niestety natrafiła na pewne problemy ze swoją kreacją. Podczas wychodzenia na wybieg ze schodów, jej sukienka opadła nieco z ramion. Dziewczyna potknęła się o materiał, jednak szybko odzyskała równowagę.

W trzecim pokazie udział wzięli Dominik, Sofia i - tu znowu bez zaskoczeń - Wiktoria. Tym razem nikt się o nic nie wywalił. Obyło się bez dram.

Wreszcie projektantka Tatiana Chumak zlitowała się nad biedną Amelią i zaprosiła ją do swojego pokazu. Zaproszenie otrzymała także i Wiktoria, którą wytypowano do otworzenia prezentacji. Tutaj również przejawiła się tendencja Duńczyków do pokazów w plenerze. Imprezę zorganizowano pod mostem.

Wreszcie przyszła pora na - jak stwierdził Dawid Woliński - "najważniejszą sesję w programie". Nasi modele pozowali w strojach inspirowanych luźno niby to brytyjską szlachtą z XIX wieku, niby palącymi na stosach czarownice purytanami z Salem (jak to miało miejsce w przypadku Sofii). Woliński i Tyszka zachwycali się niemal każdym, poza Aleksem. Prędko stało się jasne, kto wkrótce pożegna się z programem.

Wiadomo, kto przeszedł do finału "Top Model"

Ostatecznie w półfinale odpadli Aleks i Amelia. W tym punkcie wypadałoby naprawdę oddać właściwe honory tej akurat dwójce. Przez ostatnie kilkanaście odcinków to właśnie oni dbali o to, abyśmy nie zasnęli przed telewizorami. Dostarczyli nam solidną dawkę dobrej telewizyjnej dramy i serio, oszczędźcie już sobie złośliwych wiadomości pod ich adresem. Nie dość, że to tylko telewizja i to kręcona pod konkretny scenariusz, to jeszcze mowa tu o bardzo młodych ludziach.

Koniec końców do finału na żywo (który już za tydzień) dostali się Wiktoria, Sofia, Dominik i Natalia.

Komu będziecie kibicować?

