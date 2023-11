Widzowie węszą USTAWKĘ w "Top Model". Wysyp komentarzy: "Pchacie swoją faworytkę do finału" vs. "Łamie stereotypy, jest świetna"

Kamila 9 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

No pewnie, na głowie bałagan, w domu bałagan, w samochodzie bałagan ale w pracy to ja jej bałaganu narobiłam. No fajno naprawdę co za przemiła osoba, jaka fajna srajna "normalna" och ach. Tak powie wam każdy z kim jedynie paliła fajki. Każdy kto z nią PRACOWAŁ powie wam prawdę albo przemilczy. Szkoda słów.